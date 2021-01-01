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Психологи рассказали, как преодолеть постпраздничный синдром

Общество, 16:36 10 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почему возникает депрессивное состояние после новогодних каникул и как с этим бороться, рассказала семейный психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова.

"У нас в подсознании с детства заложено, что Новый год – это пора, когда мы думаем, что заканчивается одна жизнь и начинается другая. А когда после праздников мы выходим на работу, приходит осознание, что ничего не поменялось: та же работа, тот же коллектив, та же рутина. Людям кажется, что все изменится, а на самом деле – ничего нового не происходит. Когда ожидания не оправдываются, человек разочаровывается", - пояснила она.

Как пишет Megatyumen.ru, первые недели после праздников нужно постараться себе скрасить. К примеру, заранее запланировать что-то приятное на будничные дни: поход в театр, в гости, в ресторан или организовать поездку в лес, на горки.

"Это нужно для того, чтобы мы вышли на работу, но на горизонте еще маячили какие-то радостные моменты. Психика будет цепляться за них и не воспринимать рабочую действительность серой", - подчеркнула Цоколова.

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