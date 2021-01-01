Фильм "Последний богатырь" собрал более миллиарда рублей в прокате

| Фото: film.ru | Фото: film.ru

Вторая часть российской киносказки "Последний богатырь" собрала более 1 млрд рублей за пять дней проката, сообщает RT.

Это лучший результат с момента открытия кинотеатров в августе 2020 года. Картине удалось повторить успех фильма "Т-34", премьера которого состоялась 1 января 2019 года.

Картина вызвала интерес зрителей ещё до начала показа. Объем сборов от предварительной продажи билетов составил 61 млн рублей, а к концу 1 января суммарный заработок превысил 200 млн.

"Последний богатырь: Корень зла" с большим отрывом занял лидирующую позицию среди предновогодних релизов. В топ-5 вошли преимущественно российские картины: драма "Огонь", мультфильм "Конь Юлий и большие скачки" и приключенческая мелодрама в исторических декорациях "Серебряные коньки". Второе место осталось за американской анимационной лентой "Семейка Крудс: Новоселье". Суммарные сборы российского кинорынка за начавшийся 2021 год превысили 2 млрд рублей.