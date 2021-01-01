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Кинокритики признали "Землю кочевников" лучшим фильмом прошлого года

Общество, 18:20 10 января 2021

kinopoisk.ru | Фото: kinopoisk.ru

Драма "Земля кочевников" Хлои Чжао стала главным фильмом 2020 года по версии Национального общества кинокритиков США, сообщает РИА Новости.

Лента подтвердила свой триумф и в других номинациях. Чжао признана победителем в номинации "Лучший режиссер". А обладательница двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд отмечена в номинации "Лучшая актриса".

Макдорманд исполнила роль безработной Ферн, которая вынуждена кочевать по стране в фургоне в поисках денег и крыши над головой. В основу сценария Хлои Чжао легла книга Джессики Брудер "Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке".

В сентябре прошлого года "Земля кочевников" получила "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Мировая премьера ленты намечена на февраль, а в России картину можно будет посмотреть с 25 марта.

Кроме того, награды за лучшую актерскую игру получили Делрой Линдо ("Пятеро одной крови"), Мария Бакалова ("Борат-2") и Пол Рэйси ("Звук металла"). Приз за лучший сценарий получила Элиза Хиттман за драму "Никогда, редко, иногда, всегда".

Лучшим иностранным фильмом стал "Коллектив" (Румыния). Лучший документальный фильм — "Время" Гарретта Брэдли.

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