Тюменских школьников научат писать тексты и снимать видео

| Фото: группа регионального отделения РДШ во ВКонтакте | Фото: группа регионального отделения РДШ во ВКонтакте

Школьников Тюменской области приглашают присоединиться ко всероссийскому проекту "Контент на коленке". Дополнительный набор стартовал 10 января.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном отделении Российского движения школьников, проект рассчитан на ребят в возрасте от 11 до 18 лет. Обучение будет проходить в формате видеоуроков.

"Ребята научатся писать тексты так, чтобы их заметили и прочитали, снимать и монтировать видео на телефоне. Кроме того, специалисты расскажут, как работать со звуком, светом и пространством", - рассказали организаторы.

Своим опытом поделятся ведущие эксперты IT-компании "Мовави". В прямом эфире они ответят на вопросы и дадут обратную связь по заданиям. Школьники смогут проверить себя в разных жанрах, попробовать новые форматы подачи материалов, найти свою тему и погрузиться в нее с головой. Применить полученные знания можно будет в одной из групп направлений РДШ во ВКонтакте, став автором рубрики.

Создатели самых ярких финальных работ получат подарки, сертификаты и станут участниками летней смены РДШ во всероссийском детском центре "Смена".

Регистрация на проект "Контент на коленке" ведется на сайте рдш.рф.

Любовь Голышева