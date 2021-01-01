АПК Тюменской области в большей степени поддерживается из собственного бюджета

| Фото: Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

Большую часть стимулирования развития агропромышленного комплекса Тюменская область берет из собственного бюджета. К такому выводу пришли сотрудники Финансово-экономического института ТюмГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Специалисты проанализировали действия государства в рамках госпрограмм и постановлений поддержки сельского хозяйства. По словам профессора кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля ТюмГУ Гульнары Ромашкиной, с 2016 года существенно снизился объем федеральной, но при этом выросла региональная поддержка сельского хозяйства.

"Большая часть федерального бюджета уходит на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, модернизацию объектов АПК, приобретение техники и оборудования. Региональный бюджет, наоборот, стимулирует конкретные направления сельского хозяйства, например, растениеводство, животноводство, поддержку молодых специалистов и малых форм хозяйствования", - сказала она.

Исследование также показало, что политика господдержки достаточно обеспечена законодательными актами, постановлениями и госпрограммами. Но пока мала и нерегулярна поддержка социальной активности, развития фермерства и иных форм частного хозяйствования на селе.