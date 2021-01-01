  • 13 января 202113.01.2021среда
  • USD74,2663
    EUR90,3227
  • В Тюмени -26..-28 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Абитуриенты ТюмГУ смогут подать документы на зачисление через суперсервис

Общество, 08:42 13 января 2021

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Абитуриенты смогут предоставить согласие на зачисление в вуз дистанционно. Правила функционирования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" утверждены правительством России, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Согласно положению, у абитуриентов появится возможность создать уникальное электронное заявление о согласии на зачисление, полученное из единого портала. Платформа будет обеспечивать взаимодействие единого портала, системы справочной информации и сервиса приема с последующей передачей данных о поступающих. Вузам разрешат указать в системе информацию о поступлении и данные для зачислений.

Первыми суперсервисом воспользовались абитуриенты 2020 года. Они могли подать документы в 54 российских вуза. В ТюмГУ таким образом поступило почти 2 тыс. заявлений о приеме.

"Наши абитуриенты, как и в прошлом году, смогут подать заявления через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" посредством Единого портала "Госуслуги". Такой формат подачи документов удобен тем, что для предоставления согласия на зачисление не нужно приезжать в вуз", – отметили в приемной комиссии Тюменского госуниверситета.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# абитуриенты , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:36 13.01.2021Занятия у тюменских учеников 1-9 классов второй смены отменены
10:11 13.01.2021В Ишиме начался второй этап вакцинации от COVID-19
09:48 13.01.2021Тюменцев просят помочь постояльцам "Богадельни" продуктами и бытовой химией
09:37 13.01.2021О приеме в ТюмГУ расскажут на онлайн-консультациях