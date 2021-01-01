Абитуриенты ТюмГУ смогут подать документы на зачисление через суперсервис

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Абитуриенты смогут предоставить согласие на зачисление в вуз дистанционно. Правила функционирования суперсервиса "Поступление в вуз онлайн" утверждены правительством России, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Согласно положению, у абитуриентов появится возможность создать уникальное электронное заявление о согласии на зачисление, полученное из единого портала. Платформа будет обеспечивать взаимодействие единого портала, системы справочной информации и сервиса приема с последующей передачей данных о поступающих. Вузам разрешат указать в системе информацию о поступлении и данные для зачислений.

Первыми суперсервисом воспользовались абитуриенты 2020 года. Они могли подать документы в 54 российских вуза. В ТюмГУ таким образом поступило почти 2 тыс. заявлений о приеме.

"Наши абитуриенты, как и в прошлом году, смогут подать заявления через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" посредством Единого портала "Госуслуги". Такой формат подачи документов удобен тем, что для предоставления согласия на зачисление не нужно приезжать в вуз", – отметили в приемной комиссии Тюменского госуниверситета.