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В Тюменском районе продолжается строительство крытого ледового корта

Общество, 09:39 16 января 2021

Фото: Тюменский многопрофильный центр

Строительство крытого ледового корта продолжается в поселке Винзили. Новый корт будут использовать для учебно-тренировочных занятий по хоккею, фигурному катанию, здесь же организуют массовый каток для граждан.

Как сообщает пресс-служба главы Тюменского района, площадь игрового поля составит около двух тысяч квадратных метров.

В новом комплексе оборудуют раздевалки для команд, санузлы и душевые, помещениями для сушки одежды. Для зрителей есть вместительные трибуны. Также на территории спортивного объекта разместят кафе, тренажерный зал, откроют пункт проката коньков.

Напомним, срок окончания работ по контракту – 30 июня 2021 года.

Данный объект строится по итогам рейтингового голосования среди жителей. На очереди – строительство школы в п. Богандинский и стадиона в с. Червишево, реконструкция спорткомплекса в п. Боровский.

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