Видеоуроки для людей с ОВЗ проводят в Тюмени

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Видеоуроки по адаптивным видам спорта проводит спортивно-оздоровительный клуб инвалидов "Шанс". Накануне мастер-класс по баскетболу на колясках дал мастер-спорта международного класса Алексей Городецкий.

В баскетбол на колясках он играет больше 20 лет. Алексей является капитаном местной команды по баскетболу на колясках "Шанс". В ней 15 игроков, большинство – мастера спорта.

"Среди людей с ОВЗ баскетбол становится популярен. Этот спорт направлен не только на реабилитацию инвалидов, но и на профессиональные возможности и достижения в нем", – рассказала специалист по работе с инвалидами Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Елизавета Меркушина,

В рамках проекта "Я за ЗОЖ!" уже вышли видеоуроки по большому теннису на колясках, армрестлингу, бочче и настольным играм. Преподавателями стали тюменские спортсмены. Посмотреть уроки можно в социальных сетях региональной организации ВОИ, пишет "Вслух.ру".