Тюменский историк изучает секретные рукописи политзаключенных

news.utmn.ru news.utmn.ru

Документы, написанные политическими заключенными Верхнеуральской тюрьмы в 1931-1933 годах, изучает доцент кафедры отечественной истории ТюмГУ Александр Фокин.

Рукописи обнаружили во время ремонта нескольких камер здания тюрьмы в тайнике под полом в 2018 году.

"Тетради Верхнеуральского политического изолятора созданы оппозиционерами, находившимися там в заключении. Они называли себя большевиками-ленинцами, но в современной литературе их обозначают или как троцкистов, или как левую оппозицию, - рассказал Александр Фокин. - Сохранилось крайне мало источников, отражающих их позиции в начале 1930-х годов. Поэтому обнаруженные тексты - крайне интересная находка".

Центральный фрагмент найденных тетрадей представляет собой программу большевиков-ленинцев, в которой они излагают собственный взгляд на основные аспекты политики в стране и в мире.

"Даже находясь в заключении, представители левой оппозиции в 1932 году не считали свое положение обреченным и видели некоторые перспективы в продолжении политической борьбы со сталинизмом. Это опровергает точку зрения о том, что сторонники Льва Троцкого сошли со сцены в СССР и прекратили свою деятельность", - считает Фокин.

После публикации и дальнейшего изучения "Тетради Верхнеуральского политического изолятора" историки планируют сопоставить их с работами Льва Троцкого и его окружения. Это позволит выявить, имелись ли расхождения между левой оппозиции в эмиграции и в заключении, пишет "АиФ - Западная Сибирь".