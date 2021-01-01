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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Стартовал прием заявок на участие в программе "Земский учитель"

Общество, 13:37 16 января 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

1 млн рублей получат участники программы "Земский учитель" в Тюменской области. Ознакомиться с вакансиями и подать заявку можно на сайте, сообщает региональный департамент образования и науки.

В 2021 году для педагогов представлено на выбор 13 вакансий в муниципальных образованиях области. Обязательным условием для участников программы является дальнейшая работа в выбранной школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов.

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