Стартовал прием заявок на участие в программе "Земский учитель"

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

1 млн рублей получат участники программы "Земский учитель" в Тюменской области. Ознакомиться с вакансиями и подать заявку можно на сайте, сообщает региональный департамент образования и науки.

В 2021 году для педагогов представлено на выбор 13 вакансий в муниципальных образованиях области. Обязательным условием для участников программы является дальнейшая работа в выбранной школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов.