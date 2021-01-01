Тюмень поборется за звание самого привлекательного города России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал десятый конкурс "Город России. Национальный выбор". По итогам интернет-голосования выбирается самый привлекательный город. Тюмень пока на 26 месте.

Голосование открыто на официальном сайте город-россии.рф. Для участия необходимо зайти на портал, собрать картинку и подтвердить выбор. С одного IT-адреса принимается один голос в сутки.

В 2020 году Тюмень заняла 18 место, набрав 23 тыс. 440 голосов, напоминает "Вслух.ру".