Эксперты проанализировали развитие АПК в Тюменской области

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Экономика, 15:34 16 января 2021

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Аудит программ по поддержке сельского хозяйства в Тюменской области провели сотрудники Финансово-экономического института. Эксперты предлагают обратить внимание на развитие непрямых форм поддержки, стимулирование экономической активности и малых форм хозяйствования.

"Государственная поддержка сельского хозяйства объективно необходима, а грамотное планирование бюджета даст возможность развиваться сельскому хозяйству", - сообщила профессор кафедры экономической безопасности, системного анализа и контроля ТюмГУ Гульнара Ромашкина.

Как показало исследование, часто получатели субсидий и грантов заинтересованы в быстрейшем освоении средств, а не в реальном развитии. Существенной проблемой является недостаточный уровень компетенций адресатов такой поддержки, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

Целью сельскохозяйственной политики, по мнению экспертов, должно быть обеспечение сельских жителей приемлемым уровнем жизни, потребителей - качественной продукцией по справедливым ценам и сохранение окружающей среды.

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