Пожилым тюменцам необходимо тщательно подбирать продукты питания

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожилым тюменцам нужно тщательно следить за рационам. Питание должно быть регулярным и сбалансированным. Помощник врача по общей гигиене Венера Фомина рекомендует исключить жирные бульоны.

"Из животных белков предпочтение следует отдать белкам рыбы и молока. Рыба (до 75 г/сут.) наиболее полезна речная (судак, щука, карп), из морских – тресковые сорта. Можно съесть 2–3 яйца в неделю, лучше всмятку, в виде омлета, в составе др. блюд", - рассказала она.

Мясо и в рыба богаты микроэлементом – источником мочевой кислоты, которая способствует развитию мочекислого диатеза и подагры. Эти соединения при варке мяса, птицы или рыбы переходят в бульоны. Избыток мяса в рационе может привести к повышению холестерина.

Из зерновых самые полезные – гречневая и овсяная крупы. Лучше готовить их с добавлением молока. При хорошей переносимости в рацион включают пшенную, перловую каши.

В пожилом возрасте питание должно быть регулярным, исключаются длительные интервалы между приемами и обильный прием пищи. На ночь рекомендуется употребление кисломолочных продуктов и фруктов, пишет "Мегатюмень".