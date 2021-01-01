  • 16 января 202116.01.2021суббота
  • USD73,5453
    EUR89,2546
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Уровень жизни тюменцев оценит Тюменьстат

Общество, 17:01 16 января 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выборочное наблюдение доходов населения и участие в социальных программах изучит Тюменьстат с 18 января по 16 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники опростят представителей 700 домохозяйств региона, из них 420 – в городской местности и 280 – в сельской. В Югре обследуются 728 домохозяйств, на Ямале - 532 домохозяйства.

Разработано два вида вопросников: для домохозяйства и для индивидуального людей в возрасте от 16 лет. Согласно первому – члены домохозяйства расскажут о составе своей семьи, о совокупном доходе всех членов, дадут оценку своего финансового положения и условиях проживания.

По второму – каждого члена домохозяйства опросят о социальном положении и уровне образования, о трудовой деятельности, участии в социальных программах.

Сведения, полученные в ходе опроса членов будут конфиденциальными и не подлежат разглашению. Обобщенные данные будут обезличены.

Результаты исследования будут использованы при разработке мер демографической и социальной политики, а также для мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.

Итоги выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах размещаются на официальном сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:39 16.01.2021В Ялуторовске и Исетске готовят крещенские купели
18:12 16.01.2021Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром
18:01 16.01.2021Минздрав запустил горячую линию по вакцинации от COVID-19
17:48 16.01.2021В тюменском центре помощи бездомным “Милосердие” продлен карантин