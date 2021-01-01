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Новые рабочие места создают на предприятиях Тюменского района

Экономика, 19:31 16 января 2021

Фото: admtyumen.ru

360 рабочих мест было создано в Тюменском районе благодаря новым инвестиционным проектам в 2020 году, рассказал начальника районного управления АПК Валерий Герасимов.

"Большая часть пришлась на тепличный комплекс "ТюменьАгро" в Нариманово и "Ягоды-Плюс" в боровском технопарке. Четко выстроенному бизнес-плану на этих предприятиях не помешали ни пандемия, ни связанные с ней сложности экономического характера", - сказал он.

124 новых рабочих места открыли на птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер". Это стало возможным после открытия новых птичников, сообщает районное управление АПК.

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