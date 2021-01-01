Студент и аспирант ТюмГУ вышли в финал Huawei Honor Cup

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

По результатам отборочных этапов Евразийских соревнований Huawei Honor Cup 125 лучших участников продолжат борьбу в финале за лидерство и главные призы. Среди них – представители Тюменского госуниверситета, сообщает пресс-служба вуза.

Всего в соревнованиях приняли участие более 20 тыс. студентов и молодых специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий из России, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана. Они сражались в восьми номинациях.

Тюменскую область в финальном этапе будут представлять два участника – студент и аспирант Института математики и компьютерных наук ТюмГУ.

Кирилл Гладких, студент пятого курса специальности "Компьютерная безопасность", выступит в финале в номинации "Технологии и стандарты мобильной связи нового поколения" (Cloud).

Тарас Чемакин, аспирант второго курса направления "Информатика и вычислительная техника", будет бороться в номинации "Спортивное программирование" (Code).

Финал соревнований состоится в Москве после стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.