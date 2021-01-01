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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром

Общество, 18:12 16 января 2021

Фото: Министерство транспорта РФ

Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Решение принято во время заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Рейсы из Москвы в Ханой (Вьетнам), Дели (Индия), Хельсинки (Финляндия), из Петербурга в Хельсинки будут организованы 2 раза в неделю, из Москвы в Доху (Катар) - 3 раза в неделю.

Кроме того, принято решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва – Каир до пяти раз в неделю.

Оперативный штаб напоминает о необходимости максимально бережно относиться к своему здоровью, сократить посещение общественных мест, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и антисептики, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Заседание оперативного штаба провела вице-премьер Татьяна Голикова.

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