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Система адресной социальной помощи внедрена в Тюменской области

Общество, 08:34 17 января 2021

Фото: admtyumen.ru

Адресную социальную помощь получают дети-сироты и пожилые граждане в Тюменской области. Специалисты социальной сферы и общественные организации реализуют комплекс мер по повышению качества жизни людей.

Так, на сегодняшний день в Тюменской области нет детских домов, около 96 % детей-сирот воспитываются в замещающих семьях. В регионе есть шесть организаций, которые помогают ребятам адаптироваться и ищут им потенциальных родителей. Специалисты социальной сферы курируют замещающие семьи, при необходимости оказывают психологическую помощь.

Повысить качество жизни пожилых помогает благотворительный фонд "Старшее поколение". Сотрудники реализуют благотворительные проекты и программы, помогают одиноким пожилым людям сделать ремонт, укрепить здоровье, устанавливают дымоизвещатели. Обратиться в фонд можно по телефону 8(3452) 30-39-59, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

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