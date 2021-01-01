Курсанты центра "Аванпост" научились оказывать первую помощь
Фото: пресс-служба Станции скорой медицинской помощи. Архив.
Курсанты регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" освоили программу "Санитарный инструктор". Занятия провели специалисты Тюменского учебного центра федеральной противопожарной службы.
"Ребята получают навыки и углубленные знания по оказанию первой помощи в условиях бытовых происшествий, природных и техногенных катастроф, ДТП, а также боевых действий", – рассказали в "Аванпосте".
Обучение, как пишет “Вслух.ру”, прошли две группы ребят.