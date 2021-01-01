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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Курсанты центра "Аванпост" научились оказывать первую помощь

Общество, 09:41 17 января 2021

Фото: пресс-служба Станции скорой медицинской помощи. Архив.

Курсанты регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" освоили программу "Санитарный инструктор". Занятия провели специалисты Тюменского учебного центра федеральной противопожарной службы.

"Ребята получают навыки и углубленные знания по оказанию первой помощи в условиях бытовых происшествий, природных и техногенных катастроф, ДТП, а также боевых действий", – рассказали в "Аванпосте".

Обучение, как пишет “Вслух.ру”, прошли две группы ребят.

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