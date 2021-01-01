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Тюменцы выступили наблюдателями на выборах в Казахстане

Общество, 12:06 17 января 2021

Фото: "Инвестиционное агентство Тюменской области" ВКонтакте. Архив.

Тюменцы были наблюдателями на выборах депутатов Мажилиса парламента Казахстана. Возглавлял группу представителей Тюменской области в составе миссии наблюдателей от СНГ председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Наблюдатели работали в Северо-Казахстанской области, в составе трех групп, на территориях города Петропавловска, Айыртауского, Аккайынского, Кызылжарского районов области.

"Сейчас по завершению времени голосования и подсчета голосов избирателей на избирательных участках могу отметить высокий уровень организации голосования участковыми избирательными комиссиями, высокую явку избирателей и отсутствие конфликтных ситуаций на участках"- отметил Игорь Халин.

Всего наблюдатели посетили 35 избирательных участков, присутствовали на их открытии, наблюдали за ходом голосования в течение дня, а также при подсчете голосов избирателей

10 января 2021 года в Республике Казахстан, кроме выборов депутатов Мажилиса парламента, проводились также выборы депутатов на муниципальном и региональном уровнях, что значительно увеличило нагрузку на членов участковых избирательных комиссий, сообщается на сайте Тюменской областной избирательной комиссии.

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