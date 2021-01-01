Видеообращения к родителям запишут руководители Госавтоинспекции

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Руководители подразделений ГИБДД Тюменской области выступят с видеообращением к родителям школьников. Они будут транслироваться во время школьных собраний.

Обращения инспекторов по безопасности дорожного движения городов и районов должны стимулировать родителей обращать больше внимания на проблему дорожной безопасности детей.

На сайтах школ региона уже размещены социальные и обучающие видеоролики по безопасности дорожного движения и информация о мероприятиях, которые проводит ГИБДД совместно с родительскими патрулями и волонтерами.

Напомним, в 2020 году на территории области произошло 354 ДТП с участием детей, в которых 13 детей погибли, 397 получили травмы. Каждое шестое ДТП произошло по неосторожности юных участников движения - пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.