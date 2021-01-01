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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский врач рассказал, как уберечь детей от кишечных инфекций

Общество, 16:32 17 января 2021

Фото: mamotvet.ru

Отличить вирусные кишечные инфекции от расстройства желудка или отравления можно по высокой температуре, вялости и многократным рвоте и жидкому стулу, рассказала заведующая детским отделением Областной инфекционной больницы Галина Полушкина.

"В таких случаях рекомендуется сразу обратиться за медицинской помощью, особенно если ребенок совсем маленький. У деток обезвоживание быстрее наступает, поэтому ждать, когда станет совсем плохо, не стоит", - сказала она.

Самая главная профилактика кишечных инфекций - мытье рук, пишет Мегатюмень.

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