Тюменский врач рассказал, как уберечь детей от кишечных инфекций
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Отличить вирусные кишечные инфекции от расстройства желудка или отравления можно по высокой температуре, вялости и многократным рвоте и жидкому стулу, рассказала заведующая детским отделением Областной инфекционной больницы Галина Полушкина.
"В таких случаях рекомендуется сразу обратиться за медицинской помощью, особенно если ребенок совсем маленький. У деток обезвоживание быстрее наступает, поэтому ждать, когда станет совсем плохо, не стоит", - сказала она.
Самая главная профилактика кишечных инфекций - мытье рук, пишет Мегатюмень.