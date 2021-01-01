Жителям частных домов напомнили, как избежать замерзания водных колонок

Фото: Тюмень Водоканал Фото: Тюмень Водоканал

Неправильное использование водоразборных колонок приводит к их частой поломке. Как сообщили в пресс-службе Тюмень- водоканала, чтобы сохранить их исправность, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Первое - нужно нажимать на рычаг до упора и набирать не менее 3-4 литров воды. В противном случае столб колонки заполнится водой, и она может замерзнуть. В случае, если колонка замерзла, тюменцев просят не бить по ней тяжелыми предметами. Часто колонки перемерзают, если при наборе воды используется шланг.

Издание "Тюменская область сегодня" напоминает, что сообщить о неработающих водоразборных колонках возможно по телефону: 540-940.