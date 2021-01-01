  • 17 января 202117.01.2021воскресенье
  • USD73,5453
    EUR89,2546
  • В Тюмени -11..-13 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителям частных домов напомнили, как избежать замерзания водных колонок

Общество, 18:08 17 января 2021

Фото: Тюмень Водоканал

Неправильное использование водоразборных колонок приводит к их частой поломке. Как сообщили в пресс-службе Тюмень- водоканала, чтобы сохранить их исправность, достаточно соблюдать несколько простых правил.

Первое - нужно нажимать на рычаг до упора и набирать не менее 3-4 литров воды. В противном случае столб колонки заполнится водой, и она может замерзнуть. В случае, если колонка замерзла, тюменцев просят не бить по ней тяжелыми предметами. Часто колонки перемерзают, если при наборе воды используется шланг.

Издание "Тюменская область сегодня" напоминает, что сообщить о неработающих водоразборных колонках возможно по телефону: 540-940.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:08 17.01.2021Жителям частных домов напомнили, как избежать замерзания водных колонок
17:29 17.01.2021Третья российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот в марте
17:05 17.01.2021Кинолог предупредил о росте травматизма у собак зимой и дал советы по первой помощи
16:32 17.01.2021Тюменский врач рассказал, как уберечь детей от кишечных инфекций