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Волонтеры рассказали тюменцам о голосовании по благоустройству

Общество, 17:27 18 января 2021

"Тюмень-наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" ВКонтакте

Более ста листовок раздали тюменские волонтеры в ЦУМе. Они проинформировали горожан о проходящем голосовании по отбору озелененных территорий для включения их в план благоустройства в 2022 году, разъясняли правила и условия выбора территорий, сообщает администрация Тюмени.

"Тюмень- наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень- наш дом" ВКонтакте

"Важно, чтобы тюменцы понимали: именно от их голоса зависит, какие объекты в следующем году станут новыми, уютными местами отдыха для горожан", — отметили волонтеры.

Чтобы участвовать в голосовании, нужно зайти на сайт "Я решаю!" и до 20 января проголосовать за ту или иную территорию.

"Тюмень- наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень- наш дом" ВКонтакте

Народное голосование стартовало 11 января. Горожане определят общественные пространства, подлежащие благоустройству в 2022 году в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Предметом голосования являются территории, которые, по мнению жителей, нуждаются в благоустройстве больше всего.

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# благоустройство , волонтеры , национальный проект Комфортная среда

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