Волонтеры рассказали тюменцам о голосовании по благоустройству
Более ста листовок раздали тюменские волонтеры в ЦУМе. Они проинформировали горожан о проходящем голосовании по отбору озелененных территорий для включения их в план благоустройства в 2022 году, разъясняли правила и условия выбора территорий, сообщает администрация Тюмени.
"Важно, чтобы тюменцы понимали: именно от их голоса зависит, какие объекты в следующем году станут новыми, уютными местами отдыха для горожан", — отметили волонтеры.
Чтобы участвовать в голосовании, нужно зайти на сайт "Я решаю!" и до 20 января проголосовать за ту или иную территорию.
Народное голосование стартовало 11 января. Горожане определят общественные пространства, подлежащие благоустройству в 2022 году в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды".
Предметом голосования являются территории, которые, по мнению жителей, нуждаются в благоустройстве больше всего.