  • 20 января 202120.01.2021среда
  • USD73,7243
    EUR89,2064
  • В Тюмени -16..-18 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Предприниматели из Армении приедут в Тюмень с бизнес-миссией

Экономика, 08:54 20 января 2021

tecrus.gtsites.ru | Фото: tecrus.gtsites.ru

Принять участие в реверсной бизнес-миссии — приеме иностранной делегации предпринимателей из Армении в Тюменской области - приглашает предпринимателей региона Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" 24-26 февраля.

"Данная услуга будет особенно актуальна для тех предпринимателей, у которых уже есть потенциальные партнеры в Армении, поскольку реверсная бизнес-миссия может стать завершающим этапом в подписании контракта", - отметила руководитель Центра поддержки экспорта Салтанат Сибанбаева.

Центр поддержки экспорта организует помещение для переговоров, техническое и лингвистическое сопровождение, подготовку презентационных материалов, проживание иностранных партнеров в области и их расходы на проезд.

Заявки на участие принимают до 10 февраля в электронном виде на почту export@iato.ru.

С дополнительной информацией о мероприятиях, посвященных внешнеэкономической деятельности, можно ознакомиться на официальном сайте Центра поддержки экспорта, социальных сетях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инвестиционное агентство , предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:54 20.01.2021Предприниматели из Армении приедут в Тюмень с бизнес-миссией
19:30 19.01.2021АО "Транснефть-Сибирь" провело диагностику 53 резервуаров
19:10 19.01.2021Треть всех переводов клиенты ВТБ совершают через СБП
18:48 19.01.2021В Тюменской области в 2020 году выращено 3,5 тысячи тонн рыбы