Предприниматели из Армении приедут в Тюмень с бизнес-миссией

| Фото: tecrus.gtsites.ru | Фото: tecrus.gtsites.ru

Принять участие в реверсной бизнес-миссии — приеме иностранной делегации предпринимателей из Армении в Тюменской области - приглашает предпринимателей региона Центр поддержки экспорта Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" 24-26 февраля.

"Данная услуга будет особенно актуальна для тех предпринимателей, у которых уже есть потенциальные партнеры в Армении, поскольку реверсная бизнес-миссия может стать завершающим этапом в подписании контракта", - отметила руководитель Центра поддержки экспорта Салтанат Сибанбаева.

Центр поддержки экспорта организует помещение для переговоров, техническое и лингвистическое сопровождение, подготовку презентационных материалов, проживание иностранных партнеров в области и их расходы на проезд.

Заявки на участие принимают до 10 февраля в электронном виде на почту export@iato.ru.

С дополнительной информацией о мероприятиях, посвященных внешнеэкономической деятельности, можно ознакомиться на официальном сайте Центра поддержки экспорта, социальных сетях.