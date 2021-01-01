  • 20 января 202120.01.2021среда
  • USD73,7243
    EUR89,2064
  • В Тюмени -15..-17 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области умерли 233 пациента с COVID-19 с начала пандемии

Общество, 14:46 20 января 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

33-летний мужчина с COVID-19 умер в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб. Всего за период пандемии в регионе скончались 233 пациента.

161 новый случай заболевания, в том числе у четырех детей, выявлен за сутки. Всего с начала пандемии - 26 тыс. 558.

Выздоровел 151 человек, за весь период - 24 тыс. 948. К ИВЛ подключили 22 пациента.

10 тыс. 373 человека остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 297 - на перевахтовке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 20.01.2021В Тюменской области стартовала акция "Студенческий десант"
16:21 20.01.2021Тюменцы могут подать заявки на озеленение дворов
15:48 20.01.2021Уникальное оборудование для плазмотерапии суставов появилось в больнице Тобольска
15:37 20.01.2021Информационные ресурсы органов власти Тюменской области пытались атаковать более 20 млн раз