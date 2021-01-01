В Тюменской области умерли 233 пациента с COVID-19 с начала пандемии

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33-летний мужчина с COVID-19 умер в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб. Всего за период пандемии в регионе скончались 233 пациента.

161 новый случай заболевания, в том числе у четырех детей, выявлен за сутки. Всего с начала пандемии - 26 тыс. 558.

Выздоровел 151 человек, за весь период - 24 тыс. 948. К ИВЛ подключили 22 пациента.

10 тыс. 373 человека остаются под медицинским наблюдением. 2 тыс. 297 - на перевахтовке.