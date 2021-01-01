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Тюменские спасатели назвали лучших в обеспечении безопасности жизнедеятельности в 2020 году

Общество, 19:32 21 января 2021

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Лучшей в обеспечении безопасности жизнедеятельности граждан стала Тюмень среди органов местного самоуправления региона по итогам 2020 года.

Об этом сообщили на совещании в ГУ МЧС России по Тюменской области по подведению итогов деятельности Тюменской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий по гражданской обороне в минувшем году.

Структура единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) Единого центра оперативного реагирования Тюмени стала победителем среди 26 конкурсантов со всего региона. В администрации города отметили, что ЕДДС Единого центра оперативного реагирования становится лидером среди аналогичных подразделений субъекта уже третий год подряд.

Кроме того, лучшими по уровню учебно-материальной базы в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС в Тюменской области признаны курсы гражданской обороны Тобольска, Голышмановский агропедагогический колледж, школа №5 в Ишиме, учебно-консультационный пункт Ишима, Антипинский НПЗ.

Победителями смотра конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны в регионе признаны комбинат "Спутник" Росрезерва, тюменский укрупненный центр филиала "Аэронавигация Севера Сибири". Лучшими нештатными аварийно-спасательными формированиями области признаны Антипинский НПЗ и "Транснефть-Сибирь", лучшее нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны Тюменской области - "Тюменские распределительные сети" АО "Тюменьэнерго".

Лучший преподаватель ОБЖ на территории региона - Дмитрий Михалко из ишимской школы №4, лучший преподаватель БЖД - Эмиль Якишев из Тюменского медколледжа. Победителями среди органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности стали Аромашевское сельское поселение, Абатский район и Тюмень.

Дарья Казакова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , ЕДДС , конкурс

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