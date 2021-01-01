Посткроссинг помогает сохранить традицию ручного письма, считают в Почте России

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

День почерка или День ручного письма отмечается 23 января. Сохранять традицию ручной переписки помогает Почта России. С помощью проекта "Посткроссинг" люди из разных стран знакомятся переписываются.

"При регистрации на сайте заполняется небольшая анкета – подсказка: какие темы будут интересны получателю. Для кого-то важна тематика: кошки, маяки, видовые открытки. Есть люди, которым нравятся необычные марки. При отправлении открытка регистрируется, ей присваивается номер. Таким образом ведется статистика участников и полученных посланий, - пояснила пресс-секретарь УФПС Тюменской области Татьяна Пономарева.

Что касается посткроссинга, как правило, тюменцы пишут письма незнакомым людям. Выбор адресата производится автоматически, пишет Megatyumen.ru.