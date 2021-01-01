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Ученики сельской школы получили диплом Минсельхоза

Общество, 10:51 23 января 2021

Управление информационной политики и информатизации Тюменского района | Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района

Ученики Мальковской школы Тюменского района вышли в финал федерального этапа конкурса "Юннат-2020", который проходил в рамках Всероссийского экологического фестиваля детей и молодежи "Земле – жить!" и XXII Российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

Бронзовую медаль выставки и диплом Министерства сельского хозяйства РФ школа получила за внедрение инновационных программ, проектных разработок, цифровых технологий в области сельского хозяйства, агроэкологии.

Школа представила проект, обобщающий работу научно-исследовательского объединения "Конструкторское бюро Мальковское" под руководством педагога Николая Попова, а также программу развития агроэкологического обучения, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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