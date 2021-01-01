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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В нижнетавдинскую больницу поступило новое оборудование

Общество, 15:36 23 января 2021

Фото: пресс-служба областной больницы №15

В Областную больницу №15 села Нижняя Тавда поступило три десятка единиц медицинской техники в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Новое оборудование установлено в стоматологическом кабинете взрослой поликлиники, в операционной - эндовидеоскопический комплекс.

Кроме того, Нижнетавдинская больница получила по два электрокардиографа и дефибриллятора, а также три аппарата УЗИ, сообщает пресс-служба ОБ №15.

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