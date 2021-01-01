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Тюменцев приглашают на лекцию о театре ощущений

Общество, 16:29 23 января 2021

личного аккаунта Элины Куликовой ВКонтакте | Фото: личного аккаунта Элины Куликовой ВКонтакте

Лекция режиссера и художницы Элины Куликовой о театре, построенном на физических чувствах, состоится в театральном центре "Космос" 28 января.

Спикер расскажет о сенситивном направлении в искусстве: спектаклях и проектах, которые задействуют обоняние, вкусовые и тактильные ощущения зрителя.

"Два года назад я в первый раз задалась вопросом, почему нет спектаклей, где основным средством художественной выразительности, наряду с текстом, музыкой, актерской игрой, есть запахи. Мне было интересно раскрыть потенциал ароматов, запахов как полноценного художественного инструмента для создания спектакля. На лекции я расскажу о том, как можно делать такой театр, и что это совсем не сложно", – отметила Элина Куликова.

Художница регулярно представляет свои работы на международных театральных фестивалях и лабораториях. Один из ее спектаклей "ЛАВ – летучие ароматические вещества", о котором пойдет речь на лекции, можно посмотреть и в Тюмени. Его покажут в Театральном центре "Космос" 29 января, сообщили редакции Moi-portal.ru организаторы.

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