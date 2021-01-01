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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские школьники сыграют в интеллектуальную игру

Общество, 20:41 23 января 2021

Фото: Министерство культуры РФ

Городской штаб Российского движения школьников проведет для юных тюменцев интеллектуальную игру, посвященную году науки и технологий. Соревнование пройдет в 26 января в формате телевизионного шоу "Где логика?".

"Команды будут выполнять задания на логику и получать за них очки. В случае равного количества баллов проведем блиц-опрос. Игра состоит из нескольких этапов: будут, например, "Найди общее", "Киноребусы" и "Экопословицы"", – рассказал лидер информационно-медийного направления РДШ Данил Зулькарнаев.

Участниками станут восемь команд из разных школ Тюмени. В оригинальном шоу на вопрос отвечают те, кто быстрее нажал на кнопку, в версии тюменцев участники будут писать свои варианты на бумажке, пишет "Вслух.ру".

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