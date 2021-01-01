Медицинские психологи приняли более четырех тысяч звонков по телефону доверия
Специалисты, работающие на телефоне доверия тюменской Областной клинической психиатрической больницы за 2020 год ответили более чем на четыре тысячи звонков.
Причин для обращения к психологам службы много: одиночество, болезни, жестокое обращение близких, потеря жилья, отсутствие взаимопонимания в семье. Проблемные ситуации возникали как из-за собственных действий человека, так и из-за внешних факторов, сообщает пресс-служба Областной клинической психиатрической больницы. Звонившие по круглосуточному телефону доверия признавались, что из-за стресса им трудно увидеть выход из сложившейся ситуации, самостоятельно справиться с навалившимися проблемами.
"Негативные эмоции и угнетающее состояние мешают человеку адекватно оценить ситуацию. Медицинские психологи помогают человеку найти в себе ресурсы для адаптации к новым условиям. Позвонившему на телефон доверия легче говорить в анонимном режиме, это один из ключевых принципов работы. Своевременно оказанная деятельная помощь помогает избежать личностных, поведенческих, психических нарушений и расстройств", - говорит врач-психотерапевт, руководитель Центра психотерапии и суицидальной превенции Областной клинической психиатрической больницы Ольга Тальчук.
По ее словам, в прошлом году чаще по этому телефону звонили взрослые. Специалисты службы помогают тюменцам найти причины жизненных невзгод. Для одних это алкоголь, другие не умеют выстроить семейные отношения, взаимодействовать с коллегами по работе. В телефонном разговоре психологи подсказывают пути выхода из кризиса.
"Деятельность телефона доверия - 8 (3452) 50-66-43 - строится на нескольких принципах: доступности, анонимности, конфиденциальности. Наши сотрудники - настоящие профессионалы, кроме высокой квалификации по основному образованию, они регулярно проходят курсы и обучающие семинары, поэтому готовы к любым поворотам ситуации", – уверен главный врач больницы Евгений Родяшин.