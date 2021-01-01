Медицинские психологи приняли более четырех тысяч звонков по телефону доверия

Фото: mediakuzbass.ru Фото: mediakuzbass.ru

Специалисты, работающие на телефоне доверия тюменской Областной клинической психиатрической больницы за 2020 год ответили более чем на четыре тысячи звонков.

Причин для обращения к психологам службы много: одиночество, болезни, жестокое обращение близких, потеря жилья, отсутствие взаимопонимания в семье. Проблемные ситуации возникали как из-за собственных действий человека, так и из-за внешних факторов, сообщает пресс-служба Областной клинической психиатрической больницы. Звонившие по круглосуточному телефону доверия признавались, что из-за стресса им трудно увидеть выход из сложившейся ситуации, самостоятельно справиться с навалившимися проблемами.

"Негативные эмоции и угнетающее состояние мешают человеку адекватно оценить ситуацию. Медицинские психологи помогают человеку найти в себе ресурсы для адаптации к новым условиям. Позвонившему на телефон доверия легче говорить в анонимном режиме, это один из ключевых принципов работы. Своевременно оказанная деятельная помощь помогает избежать личностных, поведенческих, психических нарушений и расстройств", - говорит врач-психотерапевт, руководитель Центра психотерапии и суицидальной превенции Областной клинической психиатрической больницы Ольга Тальчук.

По ее словам, в прошлом году чаще по этому телефону звонили взрослые. Специалисты службы помогают тюменцам найти причины жизненных невзгод. Для одних это алкоголь, другие не умеют выстроить семейные отношения, взаимодействовать с коллегами по работе. В телефонном разговоре психологи подсказывают пути выхода из кризиса.

"Деятельность телефона доверия - 8 (3452) 50-66-43 - строится на нескольких принципах: доступности, анонимности, конфиденциальности. Наши сотрудники - настоящие профессионалы, кроме высокой квалификации по основному образованию, они регулярно проходят курсы и обучающие семинары, поэтому готовы к любым поворотам ситуации", – уверен главный врач больницы Евгений Родяшин.