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Тюменцам рассказали, как получить субсидию на оплату капремонта дома

Общество, 09:23 24 января 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оплата капремонта – обязательная ежемесячная трата для тех, кто проживает в многоквартирных домах. Но есть некоторые категории граждан, у кого есть льгота либо полное освобождение от оплаты.

Как рассказал юрист Валерий Шиков, от уплаты капремонта освобождаются все собственники как жилых, так и нежилых помещений многоквартирника, вне зависимости от возраста и дохода, если дом признан аварийным и подлежащим сносу.

Введены в регионе и бюджетные субсидии. Так, если плата за коммунальные услуги и капремонт выше, чем 22% от общего дохода семьи или одиноко проживающего тюменца, то на все превышение выплачивается возмещение. Скидка есть и у льготных категорий граждан: ветеранов ВОВ, инвалидов и других, в этом случае возмещение выплачивается органами соцзащиты.

Стопроцентное возмещение предоставляется и жителям региона, достигшим 70-летнего возраста. Полностью субсидируется сумма, рассчитанная исходя из норматива площади жилого помещения. В Тюменской области, как напоминает "Комсомольская правда-Тюмень", это 36 квадратных метров для одиноко проживающих, и 18 – в составе семьи. При этом компенсация выдается только при своевременной и полной оплате взносов, если образовалась задолженность, выплаты могут прекратить.

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