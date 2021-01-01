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Радость, Аврора, Еремей родились в Тобольске

Общество, 11:51 24 января 2021

Фото: ИА "Тюменская линия"

Тоболяки дали своим детям необычные имена: Радость, Аврора, Еремей. 1 тыс. 511 детей: 747 мальчиков и 753 девочки, из них 13 двоен родилось в Тобольске в 2020 году.

В местном ЗАГСе выделили самые популярные и редкие имена, которые давали малышам. Девочек чаще называли так: Дарья, Ева, Полина, Виктория, София. Мальчиков – Александр, Артем, Иван, Амир, Максим.

Кстати, первого малыша, родившегося в 2021 году, назвали Иваном. По традиции в городе поздравили родителей: Александра и Светлану Касьяновых, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Тобольске новорожденным также давали редкие имена. Так, в древней столице Сибири появились Радость, Аврора, Веста, Маруся, Лукерья. А также Еремей, Ерофей, Ефим, Матвей, Прохор.

Как уже сообщал "Вслух.ру", в Тюмени в 2020 году зарегистрировано 13 тыс. 274 акта о рождении, это на 88 больше, чем в 2019 году.

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