Тюменцы могут вернуть своих собак, попавших в приют

| Фото: Приют для животных МКУ "ЛесПаркХоз" г. Тюмень. | Фото: Приют для животных МКУ "ЛесПаркХоз" г. Тюмень.

Все выловленные собаки передаются в тюменский приют для животных, который находится на ул. Кедровой, 133. Владельцы могут вернуть своих животных, предъявив документы.

Информация обо всех животных, привезенных с улиц Тюмени, размещается на официальном сайте. Обнаружив своего питомца в этом списке, нужно приехать в приют, показать фото и номер собаки с сайта. Обязательно нужно предоставить доказательство, что это именно ваш пес (ими могут быть паспорт собаки, фото, видео). Далее по паспорту будет оформлена процедура выдачи. Ничего платить за это не нужно, рассказали в приюте.

Здесь же можно взять собаку или кошку, у которой нет владельца. В базе данных есть и щенки, и взрослые собаки.

Важно то, что питомцев отдают только совершеннолетним гражданам, детям в выдаче животного будет отказано, пишет "АиФ - Западная Сибирь".