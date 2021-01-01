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Тюменцы осваивают новое направление фитнеса AnimalFlow

Общество, 19:39 24 января 2021

департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

В Тюмени появилось новое направление фитнеса - AnimalFlow. Это комплекс упражнений из йоги, гимнастики, брейк-данса и баланса на руках, рассказала доцент кафедры технологий физкультурно-спортивной деятельности ТюмГУ Екатерина Симонова.

"Существует большая потребность в новых и эффективных методиках занятия массовым спортом и фитнесом, которые бы учитывали высокую занятость людей, вызывали бы у них интерес, а также под руководством специалистов давали бы быстрый результат, - пояснила она.

Сотрудники Института физической культуры ТюмГУ провели эксперимент по изучению специфики методики AnimalFlow. Адаптированный вариант нового вида фитнеса опробовали на тренировках тюменки 30-35 лет. Эксперимент показал, что такие занятия, не требующие оборудования, являются эффективными и дают ощутимый результат, пишет Мегатюмень.

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