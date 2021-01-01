161 человек выздоровел после COVID-19 в Тюменской области

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте

161 человек вылечился от COVID-19 в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе поправились 25 тыс. 580 человек.

За сутки в области зафиксировано 158 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе у 10 детей. На ИВЛ находятся 16 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 10 тыс. 834 человека. На перевахтовке - 2 тыс. 297 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 тыс. 194 случая заболевания. Скончались 238 пациентов с коронавирусом.