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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

161 человек выздоровел после COVID-19 в Тюменской области

Общество, 14:25 24 января 2021

Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во Вконтакте

161 человек вылечился от COVID-19 в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в регионе поправились 25 тыс. 580 человек.

За сутки в области зафиксировано 158 случаев новой коронавирусной инфекции, в том числе у 10 детей. На ИВЛ находятся 16 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 10 тыс. 834 человека. На перевахтовке - 2 тыс. 297 человек.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 27 тыс. 194 случая заболевания. Скончались 238 пациентов с коронавирусом.

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# коронавирус

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