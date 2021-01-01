Елочные игрушки тюменцев представили на выставке музея Победы

| Фото: Музей Победы | Фото: Музей Победы

Елочные игрушки тюменцев вошли в онлайн-выставку на сайте московского музея Победы, сообщают организаторы.

На цифровой экспозиции представлено около 500 новогодних игрушек почти из 60 российских регионов — от Карелии до Приморского края. Это елочные украшения – подобные тем, которые были в военную пору, или посвященные 75-летию Победы – из бумаги, ткани, глины, дерева. Среди поделок – новогодние персонажи, герои войны, боевая техника.

77 игрушек стали победителями творческого состязания в семи номинациях.

До 31 января на сайте можно проголосовать за понравившуюся поделку. По результатам будет вручен приз зрительских симпатий.

Напомним, конкурс "Операция "Новогодняя игрушка" был организован Красногорским филиалом музея Победы. Всего прислали более 1 тыс. 500 работ.