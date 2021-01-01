Ишимские медики учат начинающих водителей оказывать первую помощь при ДТП

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

В Тюменской области будущие медики учат начинающих водителей оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП. Об этом сообщает региональное УМВД.

Сотрудники ГИБДД и студенты Ишимского медколледжа встретились с будущими водителями, проходящими обучение в автошколе. Автоинспекторы и волонтеры обратили внимание на статистику ДТП и факторы, повышающие риск попасть в аварию, а также напомнили о культуре поведения за рулем.

Медики провели тренинг по оказанию первой помощи при аварии и продемонстрировали основные моменты на практике. Кандидатам в водители вручены памятки по безопасности на дорогах.