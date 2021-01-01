  • 27 января 202127.01.2021среда
  • USD75,6354
    EUR91,6701
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Соцсети оштрафуют за отказ удалить призывы к участию в незаконных акциях

Общество, 19:26 27 января 2021

Фото: sledcom.ru

Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ВКонтакте, "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube оштрафуют. Эти соцсети не удалили призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января, сообщается на сайте Роскомнадзора.

"Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов. Согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение судом административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей", - отмечается в официальном релизе.

В случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Роскомнадзор рекомендует руководству интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Роскомнадзор , социальные сети

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:26 27.01.2021Соцсети оштрафуют за отказ удалить призывы к участию в незаконных акциях
18:38 27.01.2021В Тюменской области жилье по соцнайму оформляют только в МФЦ
18:27 27.01.2021Ишимская пенсионерка танцует зумбу и монтирует ролики для своего канала
18:16 27.01.2021Крыши тюменских многоэтажек освобождают от снега