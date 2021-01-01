Соцсети оштрафуют за отказ удалить призывы к участию в незаконных акциях

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Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ВКонтакте, "Одноклассники", а также видеохостинг YouTube оштрафуют. Эти соцсети не удалили призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января, сообщается на сайте Роскомнадзора.

"Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов. Согласно нормам ст. 13.41 КоАП РФ нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса в сети Интернет влечет наложение судом административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей", - отмечается в официальном релизе.

В случае повторного правонарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.

Роскомнадзор рекомендует руководству интернет-платформ воздержаться от распространения призывов к участию в несанкционированных публичных мероприятиях.