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В Тюменской области пассажиры могут заказать обед в поезд

Общество, 20:06 29 января 2021

Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

Услуга доставки питания стала доступна пассажирам поездов, которые отправляются или проходят через Тюмень, Сургут и Екатеринбург. Нововведение коснулось поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), сообщает Свердловская железная дорога.

Оставить заказ можно как в момент покупки билета на сайте ОАО "РЖД", для этого необходимо перейти на старую версию сайта, или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", так и после – через "Личный кабинет". В обоих случаях пассажиру требуется выбрать сервис "Доставка еды к поезду" из предлагаемого перечня дополнительных услуг.

После выбора сервиса пассажиру будет представлен список станций по маршруту движения поезда, на которых доступна услуга доставки еды. После выбора станции станет доступен список ресторанов и их меню. В заказе можно оформить питание как на одной остановке, так и на нескольких из разных ресторанов. На следующем этапе нужно указать контактные данные пассажира и необходимые комментарии к заказу. Если билеты оформлены на нескольких человек, потребуется указать пассажира, который будет принимать заказ у курьера. При получении заказа может потребоваться документ, удостоверяющий личность. Оформить возврат заказа можно в разделе "Личный кабинет" на сайте не позднее чем за два часа до прибытия поезда на станцию, указанную в заказе.

Еду доставляют курьеры предприятий общественного питания, из которых пассажир оформил заказ.

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# СвЖД

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