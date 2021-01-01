В Тюменской области пассажиры могут заказать обед в поезд

| Фото: Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

Услуга доставки питания стала доступна пассажирам поездов, которые отправляются или проходят через Тюмень, Сургут и Екатеринбург. Нововведение коснулось поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), сообщает Свердловская железная дорога.

Оставить заказ можно как в момент покупки билета на сайте ОАО "РЖД", для этого необходимо перейти на старую версию сайта, или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", так и после – через "Личный кабинет". В обоих случаях пассажиру требуется выбрать сервис "Доставка еды к поезду" из предлагаемого перечня дополнительных услуг.

После выбора сервиса пассажиру будет представлен список станций по маршруту движения поезда, на которых доступна услуга доставки еды. После выбора станции станет доступен список ресторанов и их меню. В заказе можно оформить питание как на одной остановке, так и на нескольких из разных ресторанов. На следующем этапе нужно указать контактные данные пассажира и необходимые комментарии к заказу. Если билеты оформлены на нескольких человек, потребуется указать пассажира, который будет принимать заказ у курьера. При получении заказа может потребоваться документ, удостоверяющий личность. Оформить возврат заказа можно в разделе "Личный кабинет" на сайте не позднее чем за два часа до прибытия поезда на станцию, указанную в заказе.

Еду доставляют курьеры предприятий общественного питания, из которых пассажир оформил заказ.