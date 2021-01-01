Появилось видео из "дворца" в Геленджике

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"Дворец" в Геленджике, которому посвящено новое расследование блогера Навального, сейчас представляет собой "один большой бетон", выяснили журналисты Telegram-канала Mash.

"Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот – их здесь просто нет. Никакой вам копии Царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто – это один большой бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства", – отмечается в материале.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что владельцем дворца в Геленджике является один или несколько предпринимателей. В Кремле не стали разглашать имена владельцев, потому что это некорректно. В администрации главы государства пояснили, что знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках.

Напомним, что Навальный объявил 13 января о своем возвращении в Россию из Германии, где проходил лечение после своего якобы отравления. У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 млн рублей, вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением более 30 млн рублей.

18 января Химкинский городской суд вынес решение об аресте Алексея Навального на 30 суток. В СИЗО он будет ожидать заседания, которое намечено на 29 января, где рассмотрят вопрос о замене ему условного срока на реальный.