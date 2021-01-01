Смертность от туберкулеза снизилась на 20 % в Тюменской области

Фото: clickondetroit.com Фото: clickondetroit.com

Заболеваемость туберкулезом в Тюменской области снизилась в 2020 году. Об этом рассказала главный врач Областного противотуберкулезного диспансера Наталья Пирогова.

"У нас произошло снижение уровня смертности на 20 процентов. Сыграла роль организация работы по лечению и розыску пациентов, которые отказались от лечения, и , конечно, применение новых технологий и способов обследования для назначения методов лечения.

Что касается флюорографии, то ввиду временной отмены профосмотров охват населения диагностикой туберкулеза за год признан очень низким и составил всего 66 процентов. Медики намерены исправить ситуацию", - уточнила она.

На базе Областного противотуберкулезного диспансера числятся три передвижных флюорографа, которые не прекращали свою работу в период пандемии.

Тюменцы могут записаться на флюорографическое исследование в поликлине по месту жительства, пишет "Вслух.ру".