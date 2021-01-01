  • 30 января 202130.01.2021суббота
  • USD76,2527
    EUR92,2963
  • В Тюмени -8..-10 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Смертность от туберкулеза снизилась на 20 % в Тюменской области

Общество, 09:51 30 января 2021

Фото: clickondetroit.com

Заболеваемость туберкулезом в Тюменской области снизилась в 2020 году. Об этом рассказала главный врач Областного противотуберкулезного диспансера Наталья Пирогова.

"У нас произошло снижение уровня смертности на 20 процентов. Сыграла роль организация работы по лечению и розыску пациентов, которые отказались от лечения, и , конечно, применение новых технологий и способов обследования для назначения методов лечения.
Что касается флюорографии, то ввиду временной отмены профосмотров охват населения диагностикой туберкулеза за год признан очень низким и составил всего 66 процентов. Медики намерены исправить ситуацию", - уточнила она.

На базе Областного противотуберкулезного диспансера числятся три передвижных флюорографа, которые не прекращали свою работу в период пандемии.

Тюменцы могут записаться на флюорографическое исследование в поликлине по месту жительства, пишет "Вслух.ру".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:39 30.01.2021В центре борьбы с инсультом ОКБ№1 спасли жизнь 276 тюменцам
09:51 30.01.2021Смертность от туберкулеза снизилась на 20 % в Тюменской области
09:19 30.01.2021Утильсбор на автомобили подорожает в первом квартале 2021 года
08:36 30.01.2021Количество бюджетных мест на ИТ-специальности в новом учебном году вырастет на четверть