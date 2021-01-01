В центре борьбы с инсультом ОКБ№1 спасли жизнь 276 тюменцам

Фото: пресс-служба Областной клинической больницы № 1 Фото: пресс-служба Областной клинической больницы № 1

276 человека получили экстренную медицинскую помощь в центре первичного сосудистого отделения Областной больницы №1. Тромболитическая терапия проведена 34 больным, а 17 пациентам - процедура тромбоэкстракции.

Центр одновременно может лечить 20 пациентов, которые проходят курс от 10 до 14 дней. С каждым поэтапно работает команда специалистов: невролог, анестезиолог, кардиолог, инструктор-методист по лечебной физкультуре, логопед, психолог, физиотерапевт.

"Также на постоянной основе планируем проводить операции эндартерэктомии – удаление холестериновых бляшек из просвета сосуда. При стенозах общей или внутренней сонной артерии это - профилактика инсульта, как первичного, так и повторного", - поделился планами завотделением Рашит Раемгулов.

В случае острого нарушения мозгового кровообращения врачи ОКБ №1 экстренную помощь оказывают как жителям Тюмени и Тюменского района, так и ряда прилегающих территорий Свердловской области, сообщает пресс-служба ОКБ №1.

Напомним, центр был открыт в июле 2020 в рамках национального проекта "Здравоохранение".