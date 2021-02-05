В Тюмени меломаны обменяются пластинками на "Виниловой мене"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Любителей виниловых пластинок приглашают на встречу клуба "Виниловая мена", которая начнется в Информационно-библиотечном центре для молодежи в Тюмени 7 февраля в 12 часов.

Как подчеркивает организатор "Виниловой мены" Игорь Ковалев, в 2021 году клубу любителей винила исполняется 10 лет. "Меломаны начали собираться в Тюмени для обмена пластинками еще в начале 70-х, но к середине 90-х, с массовым появлением компакт-дисков, встречи прекратились. Вместе с мощной мировой волной возврата к аналоговому звуку мы в начале 2011 года решили возобновить встречи виниломанов, встречались в кафе "Книжка", "Артизан", а после нас приютила библиотечная система", — вспоминает он в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

Встречи в Информационно-библиотечном центре для молодежи проходят каждое воскресенье с 12 до 14 часов. Публика собирается разная — от школьников и студентов до чиновников, врачей, самозанятых, рабочих и руководителей крупных предприятий.

"Количество увлеченных винилом в Тюмени мне наверняка не известно — многие не входят в какие-либо сообщества, но, если судить по количеству тюменцев в моей группе "Виниломания" в Facebook, их как минимум три-четыре сотни. А на "Мене" одновременно собираются 20-25 человек, хотя хотелось бы больше", — поделился Игорь Ковалев.

На "Виниловой мене" тюменцы обмениваются, продают и покупают пластинки, общаются, могут получить информацию по настройке проигрывателя или звуковой системы. Здесь же посетители могут прослушать пластинку на высококачественном проигрывателе.

По словам Игоря Ковалева, на данный момент винил — самый продаваемый физический музыкальный носитель, он далеко обогнал компакт-диск. По его наблюдениям, продажи винила каждый год растут минимум вдвое, продажи компакт-диска неуклонно падают.

Вход на "Виниловую мену" свободный. С собой обязательно нужно взять защитную маску. Информационно-библиотечный центр для молодежи находится по адресу: ул. Червишевский тракт, 15/1.

Инна Пахомова