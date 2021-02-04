Тюменские студенты стали победителями во всероссийском конкурсе по конституционному правосудию

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Команда Института государства и права ТюмГУ стала лучшей в трех номинациях X всероссийского конкурса по конституционному правосудию среди студенческих команд "Хрустальная Фемида", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В 2021 году в финальный этап вышли 18 команд из 45. Фабула дела была посвящена вопросам принудительной вакцинации и возможности ограничения прав граждан в условиях экстраординарной ситуации распространения инфекций.

По итогам оценки документов и устных раундов команда Тюменского государственного университета стала победителем в трех номинациях: "За наилучшее использование сравнительно-правового метода"; "За отличное знание и использование практики Европейского Суда по правам человека"; "За отличное знание и использование правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации".

В составе команды работали студенты Института государства и права по направлению "Юриспруденция": Диана Арсаева, Анастасия Звягинцева, Анна Казанцева, Ангелина Митрясова, Алексей Ларионов и Дарина Федорова.