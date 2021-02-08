Ишимские врачи напомнили самые частые причины ожогов у малышей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наиболее частой причиной ожогов у детей становятся горячие жидкости, реже - нагревательные приборы, напоминают врачи Областной больницы № 4 в Ишиме. Так, в 2020 году 24 маленьким пациентам потребовалась эвакуации в специализированное ожоговое отделение в Тюмень.

В большинстве случаев это были малыши с обширными поверхностными ожогами, у которых термическая травма сопровождалась сердечно-сосудистыми, дыхательными, почечными и другими нарушениями.

Ребенку, получившему ожог, необходимо немедленно оказать первую медицинскую помощь: охладить обожженное место, чтобы уменьшить площадь и глубину повреждения. Можно поместить поврежденную часть тела под струю прохладной воды или в емкость с водой. При ожоге головы, грудной клетки, живота, спины лучше использовать компресс. В случае поражения всех слоев кожи вплоть до мышечной ткани необходимо закрыть травму стерильной салфеткой, поверх положить изолирующий материал, затем смоченную в воде ткань или любые продукты из морозильной камеры.

Медики напоминают, что при ожоге категорически нельзя снимать прилипшую к коже одежду, самостоятельно вскрывать образовавшиеся на поверхности кожи пузыри, наносить на свежие раны мази и кремы, даже аптечные средства от ожогов – они допустимы, когда начинается процесс заживления. Не стоит прибегать к народным методам и смазывать ожог маслом, мылом, зубной пастой и прочими веществами.

При обширных ожогах до приезда скорой помощи пострадавшему можно дать обезболивающие и антигистаминные препараты.

Всего за год 131 ишимцу с ожогами помогли врачи Областной больницы № 4 за год. Большинство ожогов были термическими от кипятка и пламени.