МФЦ: для тюменцев услуга по регистрации прав на недвижимое имущество стала доступнее

Центр "Мои Документы" Тюменская область Центр "Мои Документы" Тюменская область

Услуга по регистрации прав на недвижимое имущество для жителей Тюменской области станет доступней с 10 февраля.

В центрах "Мои Документы" начинает действовать принцип экстерриториальности в оформлении сделок с недвижимостью. Помимо кадастровой палаты для продажи/покупки дома, участка, квартиры, расположенных за пределами региона, в распоряжении граждан стало еще 30 центров госуслуг.

За оформлением экстерриториальной сделки можно обратиться в девять тюменских центров "Мои Документы", в центры на юге области: в Ялуторовске, Ишиме, Тобольске, Заводоуковске, Голышманово, в селах Абатское, Армизонское, Аромашево, Бердюжье, Большое Сорокино, Вагай, Викулово, Исетское, Казанское, Нижняя Тавда, Омутинское, Сладково, Уват, Упорово, Юргинское и Ярково.

Накануне посещения центров "Мои Документы" в Тюменской области можно пройти онлайн-регистрацию через портал ГАУ ТО "МФЦ" mfcto.ru, чат-бот группы Центр "Мои Документы" Тюменская область во ВКонтакте, в мессенджерах Viber, Telegram и голосовой помощник Яндекса Алиса.

Дополнительная информация по телефону: 8-800-250-00-72 (звонок бесплатный).