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МФЦ: для тюменцев услуга по регистрации прав на недвижимое имущество стала доступнее

Общество, 19:10 09 февраля 2021

Центр "Мои Документы" Тюменская область

Услуга по регистрации прав на недвижимое имущество для жителей Тюменской области станет доступней с 10 февраля.

В центрах "Мои Документы" начинает действовать принцип экстерриториальности в оформлении сделок с недвижимостью. Помимо кадастровой палаты для продажи/покупки дома, участка, квартиры, расположенных за пределами региона, в распоряжении граждан стало еще 30 центров госуслуг.

За оформлением экстерриториальной сделки можно обратиться в девять тюменских центров "Мои Документы", в центры на юге области: в Ялуторовске, Ишиме, Тобольске, Заводоуковске, Голышманово, в селах Абатское, Армизонское, Аромашево, Бердюжье, Большое Сорокино, Вагай, Викулово, Исетское, Казанское, Нижняя Тавда, Омутинское, Сладково, Уват, Упорово, Юргинское и Ярково.

Накануне посещения центров "Мои Документы" в Тюменской области можно пройти онлайн-регистрацию через портал ГАУ ТО "МФЦ" mfcto.ru, чат-бот группы Центр "Мои Документы" Тюменская область во ВКонтакте, в мессенджерах Viber, Telegram и голосовой помощник Яндекса Алиса.

Дополнительная информация по телефону: 8-800-250-00-72 (звонок бесплатный).

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# документы , МФЦ

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