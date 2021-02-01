Пьяный пассажир набросился на инспекторов ДПС с костылем

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

С агрессивными водителем и его пассажиром столкнулись инспекторы ДПС в Тюмени 11 февраля на ул. Ставропольской. Оба находились в неадекватном состоянии, у них присутствовали признаки сильного алкогольного опьянения, сообщает региональная Госавтоинспекция.

При составлении административного материала за пьяное вождение, люди повели себя агрессивно. Водитель иномарки нецензурно выражался и ударил инспектора по голове, а его пассажир угрожал полицейским, размахивал костылем. Сотрудники ГИБДД применили к обоим нападавшим физическую силу и наручники.

Выяснилось, что 30-летний водитель - житель Нефтеюганска. Он был неоднократно судим, а также попадался на пьяной езде. В 2018-м году он трижды был осужден за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в Нефтеюганске и приговорен к условному сроку, который был заменен на реальное заключение под стражу. В 2019 году мужчина дважды был осужден за повторное пьяное вождение, в том числе в п. Туртас Уватского района. Он лишен водительских прав.

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Рецидивист отказался от освидетельствования на алкоголь. Но при оформлении материалов он пояснил, что пил с товарищем водку и просто поехал покататься по двору.

Водителя привлекут к уголовной ответственности. Кроме того, на него составлен материал за невыполнение законного требования сотрудников полиции, он направлен в следственный комитет для правовой оценки.